La très belle

D’origine cubaine, née au New Jersey, elle habite Miami et elle est tombée en amour avec Montréal, même au frette. Adelina est dans le commerce des émissions de télévision et lorsque son patron lui demande de monter chez nous, elle trépigne. Mardi soir, elle était au nombre des centaines de personnes qui déambulaient, relaxaient, mangeaient, s’amusaient sur la place Jacques-Cartier faisant du Vieux-Montréal un formidable rendez-vous de tous genres, races et styles. Petits, grands, vieux et jeunes, caricaturistes, peintres, amuseurs et autres se sentent en sécurité. Oui, c’est beau et on est bien à Montréal. Après avoir quitté le jardin Nelson, pour le fun, je suis allé circuler en bagnole tout doucement sur Ste-Catherine, d’ouest en est. C’était un beau et charmant petit soir de fête. Un formidable bain d’Asiatiques, Latinos, Blancs et Noirs. Des Bleuets, des Gaspésiens, des Torontois, des Shédiacois (ça se dit-tu ?). Des poudrés, des voilés, des percés, des crêpés et rasés qui pourraient tous se tenir par le cou tellement l’ambiance est conviviale.

Pas de festival, pas de carnaval, rien de spécial. Tout simplement Montréal.

De loin aussi

De la Rive-Sud avant de rentrer à la maison, je voyais tourner le phare de la Place Ville-Marie, le mont Royal, le beau pont Jacques-Cartier et ce majestueux fleuve tranquille qui défait silencieusement et paresseusement le chemin de nos ancêtres en coulant vers l’océan.

On a beau chialer, cette ville est une île magnifique. On a tout mélangé. Les bistrots, les restos, les parcs et piétonnières sont européano-américano-asiatico-africano-nunavito-québécois... ou canadiens selon votre religion. Au fond, on s’en fout. On veut seulement être bien, rencontrer du nouveau monde, aimer et être aimés.

Bienvenue chez nous et comme disait mon père : « Tirez-vous une chaise, on va jaser. » J’adore.

Morceaux

À Washington, il y a longtemps que la Maison-Blanche n’a pas été aussi accueillante. Le problème, c’est que Trump revient demain.

Bergevin cherche un gros joueur de centre et quelqu’un pour parler à Markov.

Question. Combien de Québécois gagnent 2 millions par année pour jouer au golf à part Michel Therrien ?

À demain

Avez-vous un produit pour le gazon qui pousse trop vite ?