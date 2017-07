La violence d’extrême gauche

Allons-y d’un euphémisme : le sommet du G-20 à Hambourg a été tumultueux, comme c’est souvent le cas dans ces rencontres internationales qui symbolisent assez bien la mondialisation, et pas nécessairement dans ce qu’elle a de plus honorable.

Les puissants de ce monde s’y rencontrent pour faire la promotion d’un système à la dérive. Il y a de bonnes raisons de les critiquer. Mais la critique démocratique ne doit pas se confondre avec le combat de rue.

La gauche la plus radicale, à tendance anarchiste, a décidé, depuis près de vingt ans, de transformer ces rencontres en un grand théâtre pour mettre en scène son affrontement avec le système.

Anarchisme

Elle se mobilise en masse pour jouer à la révolution et provoquer des affrontements à répétition avec les policiers. Elle assiège la ville et lance la charge.

Son objectif : transformer la ville en champ de bataille. La violence devient une fin en soi : plus la ville est ravagée et paralysée, plus l’extrême gauche se félicite de son succès.

Les mouvements qui participent à ce tumulte n’ont pas d’objectifs politiques clairs, sinon de faire du grabuge. On s’imagine mal négocier avec eux pour les calmer. Rien ne peut les satisfaire. Leur imaginaire est habité par le fantasme de la guerre civile. Ils jouissent des tensions sociales exacerbées.

Je devine la réaction du commun des mortels : mais pourquoi ?

L’homme ordinaire ne comprend pas pourquoi il faudrait mettre le monde à feu et à sang pour l’améliorer. Il ne voit pas pourquoi il faut lancer des cocktails Molotov sur les policiers pour réformer le capitalisme.

Il peut comprendre qu’à l’occasion, on assiste à une explosion de colère sociale devant des injustices. Mais il y a une différence entre une telle colère et une violence planifiée par des groupuscules qui veulent moins changer le monde que le jeter par terre.

On l’a oublié, mais derrière les slogans révolutionnaires portés par des indignés encagoulés, il y a souvent une rage nihiliste : on rêve de voir le monde brûler. Les sentiments les plus laids se maquillent des idéaux les plus beaux.

Ce radicalisme est peut-être une passion propre à la jeunesse la plus bouillante. Qu’on s’en réjouisse ou qu’on s’en désole, la jeunesse ne se contente pas d’une société qui promet un confort climatisé.

Elle est traversée par des passions fortes. Elle ne trouve pas moyen de satisfaire ces désirs dans une société souvent étouffante et sans romantisme. Alors elle se laisse gagner par les discours ambiants se réclamant du grand refus.

Démocratie

Et pourtant, il faut voir les choses en face: cette pulsion violente, lorsqu’elle est canalisée par l’extrême gauche, devient extrêmement destructrice. Elle peut causer mort d’hommes.

La violence politique est à la mode et trouve des théoriciens pour la promouvoir.

Notre société est en droit de se défendre contre ces mouvements qui attirent vers eux les excités et les esprits perturbés.

Aujourd’hui comme hier, l’extrême gauche est l’ennemie de la démocratie.