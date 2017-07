Le monde à l’envers

Rien. Nothing. Nada.

On ne cesse de nous dire qu’il ne faut pas travailler au noir, que cette pratique illégale et immorale prive l’État de sommes importantes.

Pourtant, l’État ferme les yeux et fait comme si le gars recevait un revenu légitime !

Décidément, je ne comprends plus rien.

C’est illégal de vendre de la drogue. Mais si tu te fais pincer, tu dois payer ta part de TPS et de TVQ à l’État ! Comme si tu gagnais ta vie de façon honnête, et que tu vendais des bonbons au lieu de la coke ! Soudainement, quand vient le temps de garnir les coffres de l’État, on se fout de savoir si tes activités professionnelles étaient légales ou pas !