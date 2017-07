Les Caisses Desjardins de Lanaudière appuient les jeunes

Les dirigeants des Caisses Desjardins de Lanaudière, dont Alain Raîche, Pierre-LeGardeur, André Shatskoff, Terrebonne, et Martin Léveillé, Le Manoir, ont signé un partenariat de 100 000 $ par année, pour une durée de trois ans, avec la Fondation pour l’encouragement scolaire de la Commission scolaire des Affluents.

Les différents paliers du gouvernement appuient la Fondation. Le député Mathieu Lemay, Luc Papin, Beaudoin Hurens et Associés, Lucie Lecours, DG CCIM, et le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.

Lors du 21e tournoi de golf de la Fondation pour l’encouragement scolaire, on apercevait le cœur et l’âme de la Fondation, Mario Gagnon et Alain Raîche, Caisse Desjardins Pierre-LeGardeur, accompagnés du président d’honneur, André Shatskoff, Caisse Desjardins de Terrebonne, et Martin Léveillé, Caisse Desjardins Le Manoir.

Les gens d’affaires, dont Hector Chamberland, Complexe enviro progressive, Luc Livernoche, Fromagerie Champêtre, Claude Dagenais, Claude Bellerive, Groupe Cirtech, sont de fiers partenaires de la Fondation.

Depuis de nombreuses années, la Fondation a pu compter sur la générosité de Martin Gaudreault, Groupe Gaudreault, Georges Robinson et Micheline Charpentier, Ville de Repentigny, et Dany Bergeron, Architectes Bergeron-Thouin.

Michel Forget, président de la Commission scolaire des Samares, est en compagnie de Nancy Lapointe, DG Commission scolaire des Samares, d’Isabelle Gélinas, DG CSA, et du président de la Commissaire scolaire des Affluents, Thomas Duzyk.

Les bénévoles, telles qu’Esther Villeneuve, Justine Murphy et Mélodie Beck, ont permis de faire de cette journée une réussite.

Plusieurs femmes d’affaires ont participé, dont Hélène Roger, Renelle Lamarre, Claudette Gélinas, Elyse Chartrand et Audrey Robert.

Guy Diamond, Protan Toitures, Joffrey Bouchard, DG MRC de l’Assomption, Serge Douville, Bergeron Thouin Architectes, Denis Lévesque, maire de la paroisse de l’Épiphanie, et Yves Francoeur, FPPM.