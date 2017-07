Les coups de cœur de... Noémie Lacerte

129 000 abonnés sur Instagram. 111 000 abonnés sur YouTube et plus de 4,5 millions de vues sur ses vidéos. Noémie Lacerte est assurément l’une des youtubeuses les plus en vogue du Québec. La semaine prochaine, la vedette du web fera partie des têtes d’affiche du festival de youtubeurs OhMyFest!. Enfant, elle a grandi dans le Grand Nord québécois et se souvient d’être tombée amoureuse de Montréal rapidement. Voici donc les coups de cœur en ville de la jeune femme de vingt ans.

Le restaurant ­préféré ?

À Montréal, mes incontournables commencent par le Marconi, qui est une pizzeria située sur la rue Beaubien. Leurs pizzas au bacon et oignon m’ont fait découvrir l’amour de la pizza. Puis, il y a le Kitchen Galerie, dans le haut de gamme. C’est un menu­­­ un peu moins accessible, mais le chef exécute des plats incroyables. C’est une fête pour les papilles gustatives. Comme j’habite la Rive-Nord, je dois aussi mentionner le Restaurant Tomo, pour ses délicieux sushis.

L’endroit où prendre un verre ?

Le Mayfair, sur le Plateau. J’ai découvert l’endroit pour un photoshoot que je devais réaliser pour un contrat. C’est tellement beau, car la décoration rappelle d’autres époques. (...) C’est une ambiance tellement relax et sans prétention. Les employés sont tellement sympathiques aussi. Disons que ça donne le goût de consommer !

L’activité préférée ?

Il y a plusieurs choses. Comme je disais, je viens de la Rive-Nord et lorsque je suis partie en appartement, j’ai décidé de rester à Laval, donc je dirais que me promener à Montréal est une de mes activités préférées. J’affectionne particulièrement le Vieux-Port.

Un endroit à visiter cet été ?

Honnêtement, j’irai avec le classique du Vieux-Montréal. C’est un endroit polyvalent, qui se visite aussi bien le matin que le soir. Il y a le côté vieillot et le côté moderne. On a l’impression d’être dans un micro village. Il y a aussi tant de bons restaurants, question de découvrir la gastronomie montréalaise. Un touriste ne peut pas s’ennuyer dans le Vieux-Montréal. Ce quartier garde une bonne image de la ville.

L’événement culturel le plus couru à Montréal ?

Le Festival OhMyFest !, qui aura lieu le 22 et 23 juillet. C’est un festival tout nouveau qui met de l’avant les youtubeurs d’ici et il y a une série d’activités pour tout le monde et pour tous les âges. Je vous conseille fortement d’y faire un petit tour pour les découvrir. (...) J’aime aussi le Festival Mode & Design. Je suis une grande fanatique de mode et cela me permet de découvrir les designers d’ici.

Le plus beau souvenir de la métropole­­­ ?

J’ai grandi dans la Baie-James, dans un petit village au nord du Québec. Il faisait froid et il n’y avait qu’un dépanneur et une banque. Je me souviens donc qu’une fois par année, ma petite famille et moi partions à Montréal, durant le temps de Noël. J’avais l’impression d’être dans un autre pays ! Je me souviens d’avoir été si impressionnée par ses gros édifices, ses lumières et ses quartiers.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

L’ouverture culturelle. Je trouve que Montréal est une ville lumière qui n’a pas peur de mettre la lumière sur n’importe quel individu. On nous laisse être qui on est. Dès que tu mets les pieds à Montréal, j’ai l’impression qu’on se rapproche de nos ambitions. Lorsque j’ai besoin de créer, je vais dans un café en ville et j’ai besoin de m’inspirer de l’ambiance de la ville, qui déteint sur moi.

Un mot pour décrire ­Montréal ?

Fière. Je suis fière de ma ville.