Montréal se départie de son porte-parole circulation

À peine deux mois après son embauche, le porte-parole en matière de circulation de Montréal, Pierre Lacasse, n’est déjà plus à l’emploi de la Ville.

Montréal a mis fin à son contrat, confirme Jacques-Alain Lavallée des relations médias. «L'expérience n'a pas été concluante», précise-t-il.

Surnommé «monsieur Fluidité» par le maire Denis Coderre, Pierre Lacasse devait aider à coordonner les chantiers et les grands travaux de la métropole afin d’assurer une bonne circulation automobile dans la métropole.

En juin dernier, l’ex-chroniqueur de Radio circulation 730 avait notamment confié au Journal de Montréal: «Ça fait des années que je le répète: il n’y a plus rien à faire pour Montréal. Le flot de circulation est tellement important et dense sur le réseau autoroutier que, dès que tu as une voie de bloquée quelque part, ça a des répercussions partout.»