Prendre le pouls de Montréal... à pied

La promenade Fleuve-Montagne est un parcours continu de 3,8 km spécialement conçu pour les piétons dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Aménagée au cœur de la ville, la promenade trace un lien entre le fleuve Saint-Laurent au sud et le mont Royal au nord, deux icônes naturelles de la métropole!

Fouler le sol

Pourquoi découvrir la ville à pied? En marchant, ce sont tous nos sens qui sont en éveil, prêts à vivre une variété d’expériences. Si, en déambulant sur le tracé balisé de la promenade Fleuve-Montagne, il vous arrivait d’éprouver un délicieux étourdissement qui vous ferait perdre vos repères, des pictogrammes clairement identifiés et des agents d’information vous guideraient tout au long du circuit.

Des activités variées

Au fil de la promenade, vous pourrez profiter des aménagements en place et participer à un lot d’activités qui sauront plaire à tous. Les amoureux de culture seront comblés par les œuvres d’art qui ponctuent le parcours, les rendez-vous musicaux et la bibliothèque en plein air, tandis que les familles prendront part à des ateliers éducatifs, admireront des expositions ludiques et s’accorderont un moment de pause sur les chaises Adirondack de l’avenue McGill College.

Legs du 375e anniversaire

La pérennité étant l’objectif à long terme du concept, les installations s’intégreront graduellement dans le paysage pour finir par devenir un incontournable dans le quotidien des Montréalais et des touristes. Les piétons s’épanouiront dans ce nouvel espace verdoyant où ils auront l’occasion de se détendre et de faire des rencontres en côtoyant la faune urbaine. Après la ville aux cent clochers ou celle des festivals, Montréal : destination pédestre?

C’est un rendez-vous!

Vous êtes chaleureusement conviés à l’inauguration de la promenade Fleuve-Montagne en présence du maire Denis Coderre, au coin des rues McTavish et Sherbrooke Ouest, le lundi 17 juillet 2017 dès midi. Une date à retenir!

Information : 311 ou visitez-nous sur Facebook.