Présumé cas de fraude fiscale: un garage de Donnacona perquisitionné

Le commerce Giguère Pièces d’auto, situé à Donnacona, de même qu’un autre bâtiment de Lévis, sont la cible de perquisitions effectuées par Revenu Québec, jeudi. Les enquêteurs rechercheraient des «éléments de preuve» afin d’infirmer ou de confirmer un présumé cas de fraude fiscale.



Les opérations se sont amorcées vers 9h00, jeudi matin, selon la porte-parole de Revenu Québec, Geneviève Laurier, et se déroulent simultanément alors que 11 enquêteurs y participent en plus des policiers de la Sûreté du Québec.



Ceux-ci sont répartis au commerce Giguère Pièces d’auto, situé au 752 rue Notre-Dame, à Donnacona, de même qu’à Lévis. S’il s’agit du même dossier, Mme Laurier n’est toutefois pas en mesure de confirmer si le bâtiment de Lévis est un commerce ou une résidence.



«Ça peut être, par exemple, une résidence privée ou un bureau de comptable, mais le lieu principal reste Donnacona», précise la porte-parole.



Les enquêteurs tentent d’y recueillir des éléments de preuve afin de déterminer s’ils pourraient éventuellement déposer, ou non, des accusations relativement à un cas présumé de fraude fiscale, selon Mme Laurier.



«Des perquisitions, on en fait toujours pour savoir s’il y a une infraction à une loi fiscale», explique-t-elle. «Quand on fait une perquisition, c’est parce qu’il y a une enquête et pour ne pas nuire, on ne dit pas où ni en quoi cela consiste, mais on va chercher des éléments de preuve pour voir si effectivement il y a infraction à la loi fiscale et si nos motifs s’avèrent bien, on peut éventuellement déposer des accusations.»