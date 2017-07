ProLite, un manufacturier québécois qui fait sa marque

« Je crois que pour le consommateur qui ne veut pas nécessairement investir une fortune dans un véhicule et utiliser son véhicule de tous les jours pour faire ses sorties de camping-caravaning, nous avons le produit idéal sur le marché, croit Marco Boudreault, de EBoudreault VR, qui, en compagnie de sa sœur Marjolaine, représente ce manufacturier dans la région de Québec. C’est véritablement un produit ultra léger haut de gamme, qui peut offrir beaucoup aux gens seuls, en couple ou pour la petite famille. »

Pour les très petites voitures, il y a le modèle Suite 11, qui pèse 550 livres. Il ne contient qu’un lit et deux coffres extérieurs. Une voiture de type Cooper peut le tracter.

Si on veut avoir un peu plus, il y a le modèle Eco 12. Ne pesant que 825 livres, il est équipé de lits jumeaux ou d’un grand lit (au choix), d’un réfrigérateur, d’une cuisinière sans four, d’armoires, d’un comptoir, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Il peut se tracter avec une sous-compacte comme la Toyota Corolla par exemple. Cette caravane est conçue pour deux personnes.