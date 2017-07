Quand le congédiement se fait cavalier

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Les histoires de congédiements cavaliers sont légion. Quand cette situation nous arrive, on peut se demander quels sont nos recours et jusqu’où les entreprises peuvent aller. Le point sur la question.

Des règles d’or... pas toujours dorées

Prenons l’exemple d’une représentante qui travaillait pour une grande entreprise de fabrication de produits alimentaires. Son employeur lui annonce sa mise à pied lors d’une rencontre individuelle. On lui demande alors de remettre sur-le-champ le cellulaire et le véhicule de l’entreprise, de même que les pneus d’hiver. Or, les pneus sont entreposés dans une autre ville et... elle n’a plus de véhicule pour aller les récupérer. Après un débat houleux, l’employeur accepte de lui payer un taxi...

Pourquoi ce sentiment d’urgence pour remettre les biens de l’entreprise ? Dès lors où l’employeur congédie une personne, le lien d’emploi est rompu et les assurances ne permettent pas qu’une personne qui n’est plus considérée comme un employé conduise le véhicule.

Des mesures « douces »

Lorsqu’il s’agit d’un licenciement collectif, l’employeur ne peut pas toujours avertir l’employé de la situation puisqu’il règne une sorte de secret autour de celle-ci. Il devrait à tout le moins prévoir des mesures pour adoucir la décision, comme un taxi pour le retour à la maison et un moment pour qu’il récupère les contacts dans son téléphone intelligent. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que même lorsqu’un employeur prend toutes les mesures possibles pour mitiger l’impact de l’annonce, se faire congédier demeure un événement humiliant et désagréable en soi.

Dans tous les cas, la façon la plus humiliante de se faire mettre à pied consiste probablement à se le faire annoncer devant tout le monde en se faisant crier : « Toi, t’es dehors ! ». Oui, c’est déjà arrivé !