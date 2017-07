Référez des clients et gagnez la prochaine Tesla Roadster

En référant 50 clients, Tesla vous offrira un exemplaire de la prochaine génération de la Roadster.

Alors que tous pensaient que la Roadster ne figurait pas dans les plans à moyen terme de l’entreprise, nous voilà surpris. Visiblement, en plus de plancher sur la production de la Model 3 qui a été entamée la semaine dernière, le département de recherche et développement ne perd pas de temps et pense déjà à l’avenir. N’oublions pas que Tesla prévoit aussi commercialiser un pick-up.

Le tout a été découvert alors que la chaîne YouTube Like Tesla, qui est une véritable championne du programme de référencement, a atteint ce niveau qui était, jusqu’à maintenant, inconnu de tous. Le dévoilement officiel de la future Roadster pourrait survenir plus tôt qu’on l’avait tous imaginé.

Comme vous vous en doutez probablement, les 50 clients référés doivent acheter une Model S ou une Model X. La Model 3 ne s’applique pas à cette promotion...

Ce programme de référencement gagne à être connu des consommateurs car les bénéfices peuvent être énormes. Souvenons-nous que Sylvain Juteau, président de Roulez Électrique, s’est vu remettre une Tesla Model X Founder à l’été 2016. De plus, ce véhicule d’une valeur de 200 000 $ approximativement lui a été livré parmi les premiers au pays.

Produite de 2008 à 2012, la Roadster est la première voiture commercialisée par Tesla. Basée sur la plate-forme d’une Lotus Elise, il s’est vendu environ 2500 exemplaires de ce petit cabriolet 100% électrique.