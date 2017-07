Rick Tocchet misera sur l'attaque

Nommé entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona plus tôt cette semaine, Rick Tocchet a fait part de son intention de présenter une équipe divertissante aux partisans de l’équipe, jeudi.

Dans une rencontre avec la presse, Tocchet a laissé entendre que les Coyotes allaient surtout miser sur l’attaque.

«Les partisans veulent du hockey excitant, ils veulent voir de l’offensive, a-t-il dit. C’est bien car c’est de cette façon qu’il faut jouer pour avoir du succès dans la Ligue nationale de hockey de nos jours.»

Tocchet, qui était adjoint à l’entraîneur chez les Penguins de Pittsburgh, devra toutefois réaliser qu’il n’a pas Sidney Crosby ni Evgeni Malkin dans son club.

En 2016-2017, Radim Vrbata avait été le meilleur pointeur des Coyotes, avec 55 points. Max Domi, Tobias Rieder et Christian Dvorak sont les trois autres attaquants ayant obtenu le plus de points avec respectivement 38, 34 et 33.

À la suite de l’embauche de Tocchet, on ne pourra pas accuser le propriétaire des Coyotes Andrew Barroway de manquer d’optimisme.

«Je pense que nous avons les bonnes personnes en place pour mettre un club gagnant sur la patinoire et de trouver un nouvel aréna qui rendra tout le monde fier», a-t-il prononcé jeudi.

Plus tôt cette semaine, Barroway a ajouté le titre de président des opérations hockey à John Chayka, déjà directeur général. Steve Patterson a pour sa part hérité du poste de président.