Se relancer sur le marché de l’emploi

Anabel Cossette Civitella - 37e AVENUE

Chercher un emploi peut paraître insurmontable : par où commencer ? Pas de panique ! Pour faciliter cette démarche, une stratégie doit être mise en place.

Pour la première étape, il faut commencer par revoir sa stratégie de vente : quelle est notre expérience ? Quelles sont nos compétences ? Souhaite-t-on lancer sa propre entreprise ? Changerait-on de domaine pour devenir pilote d’avion ou infirmier ? Cette perte d’emploi est peut-être l’occasion de se réinventer. Entre opter pour une nouvelle carrière ou rester dans un domaine que l’on maîtrise, on doit s’accorder un temps de réflexion. On pèse le pour et le contre afin d’évaluer toutes les options.

La deuxième étape consiste à planifier des actions concrètes. Oui, on consulte les journaux et les sites Internet de recherche d’emploi, mais il ne faut pas hésiter non plus à appeler directement le chef du service de l’entreprise pour laquelle on aimerait travailler. Il faut foncer ! De plus, une conversation de vive voix a plus de portée que l’envoi d’un courriel. Autre déclinaison de cette approche directe, le dépôt en mains propres du CV. Témoignage de motivation et d’audace, la démarche permettra de se démarquer des autres candidats.

Fait intéressant, les spécialistes ont remarqué que plus le salaire de l’emploi espéré est élevé, plus on cherche longtemps avant de le trouver. Plus exactement : un mois de recherche par tranche de 10 000 $ de salaire.

Enfin, il ne faut pas non plus trop faire la fine bouche. Accepter un poste qui est moins reluisant que celui que l’on occupait précédemment n’est pas nécessairement une tache sur son CV. Et cela ne nous empêche absolument pas de continuer à chercher mieux.