La STL teste le paiement par mobile

La STL lance une nouvelle application mobile qui permettra d’acheter et d’activer son billet d’autobus directement sur son cellulaire.

Pour les trois prochains mois, seuls les employés de la Société de transport de Laval (STL) testeront l’application mobile STL billets, mais d’ici la fin de l’année ce projet-pilote pourrait s’étendre aux usagers. « Si le tout fonctionne bien, on pourra passer à la deuxième phase dans quelques mois et tester l’application avec la clientèle », explique Guy Picard, directeur général de la STL.

Avec cette nouvelle application, la STL cherchera a rejoindre une nouvelle clientèle spontanée, qui n’a pas de monnaie sur elle ou qui ne connaîtrait pas les différents tarifs par cœur. « On essaie toujours d’éliminer les freins à l’utilisation. Comme c’est le cas avec les cartes de crédit », affirme M. Picard en soulignant que le projet de paiement par carte de crédit, offert depuis avril dernier, dans certains autobus va au-delà des attentes.

Selon M. Picard, de tels modes de paiement seront omniprésents dans un avenir rapproché. « Notre clientèle comporte plusieurs jeunes qui paient déjà tout avec leur cellulaire. On répond à leur besoin et il faut le faire rapidement », souligne le dg de la STL.

Validation par code QR

Une fois l’application téléchargée, l’usager peut y acheter son billet d’autobus et une fois dans l’autobus il n’a qu’à scanner le code QR. Une animation apparaîtra à l’écran pour signifier la validité du titre au chauffeur. Tout comme les autres applications de la STL, STL billets sera disponible sur Android et iOS.

Cette application développée avec la société française ACTOLL se veut facilitante pour les sociétés de transports et leurs usagers. « C’est facile et rapide à mettre en place parce que ça ne requiert pas de matériel spécifique à bord des véhicules et ça permet au voyageur d’être mobile et d’acheter ses titres n’importe où », explique Lydia Monnet, PDG de Run4U, partenaire d’ACTOLL au Canada.

La Société de transport de Montréal (STM) explore également l’avenue d’un mode de paiement mobile depuis plusieurs années. En octobre 2016, la STM testait une application développée avec la technologie Near Field Communication (NFC), disponible uniquement sur Android. Même si les tests ont été concluants, la STM lançait le mois dernier un appel d’intérêt afin de recevoir de nouvelles propositions.

« On vise à offrir le service à toute notre clientèle, c’est pourquoi on a lancé un appel d’intérêt, pour avoir des suggestions complémentaires », explique Johanne Dufour des Affaires publiques de la STM.