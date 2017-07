The Who fait rocker les réseaux sociaux

Pour la huitième journée de cette 50e édition du Festival d’été de Québec (FEQ), c’est le rock and roll du groupe britannique The Who qui était à l’honneur sur les plaines d’Abraham, jeudi soir.

Profitant de l’une des plus belles soirées côté météo depuis le début du FEQ, les festivaliers ont été nombreux à filmer et photographier des bribes de la soirée.

Avec un léger délai de dix minutes, la formation mythique The Who est finalement apparue devant les milliers de festivaliers !

Who are you!!!! @thewho #feq #quebecmusicfestival #rockandroll #quebecjetaime Une publication partagée par Sarah Boutin (@sboutin87) le 13 Juil. 2017 à 18h43 PDT

Tout le monde en choeur pendant Behind Blue Eyes. #TheWho #FEQ pic.twitter.com/WlMyKvkX0K — Stéphane Giroux (@SGirouxCTV) 14 juillet 2017

Un peu avant 20h, c’est le groupe britannique The Struts qui a sauté sur les planches afin de réchauffer les Plaines pour The Who.

Aucun doute, The Struts sait comment réchauffer une foule!! Les festivaliers applaudissent chaleureusement. #Feq #tvanouvelles pic.twitter.com/j7oYz8C5Sx — Marie-C Leblanc (@MChristine_L) 14 juillet 2017

C’est la formation ontarienne The Dirty Nill qui avait ouvert la soirée à 19h.