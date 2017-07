Qui n’aime pas le bord de l’eau? Remarquez qu’un site près d’un canal, d’une rivière ou même d’un fleuve, attire bon nombre de gens. Question de se retrouver dans un endroit bucolique, même en ville, je vous suggère un superbe restaurant, une terrasse et une activité nautique qui vous dépayseront à coup sûr. Voici donc mes trois sorties à faire, tout près du bord de l’eau.

Mon Pasta Andrea

photo courtoisie

Pasta Andrea...vous connaissez? Il s’agit d’une trattoria italienne située dans l’arrondissement Lachine, juste en face du canal. C’est d’une beauté...Ouff! Je vous partage en fait, un coup de cœur d’enfance. Chaque été, c’est une tradition de manger sur la terrasse du Pasta Andrea, car beaucoup de familles, d’amis et d’amoureux s’y retrouvent. C’est d’ailleurs un endroit décontracté. Que dire de la bouffe? Le menu ne change presque pas et c’est tant mieux. On peut y confectionner son propre plat en choisissant les pâtes comme des linguines et la sauce comme la Gigi. Sinon, je suis une grande fanatique de leurs pizzas. Je les aime tous, mais particulièrement la Pecorara avec fromage de chèvre, sauce tomate et pesto. Hyper simple, mais hyper goûteux. Je vous conseille d’y aller tôt. Dès l’heure du souper, la terrasse se remplit en un clin d’œil et la file d’attente peut être longue. Je vous souhaite une belle découverte. Vous me remercierez plus tard!

1718, boulevard Saint-Joseph, Lachine

Nouvelle terrasse pour le Casino de Montréal

photo courtoisie

Le Casino de Montréal a inauguré sa nouvelle terrasse «Le Jardin», la semaine dernière. Vous me direz qu’on n’y voit pas le bord de l’eau, mais sachez qu’au Casino, vous êtes entourés de cet or bleu! Il ne suffit que de marcher quelques pas pour y admirer la vue. Le Casino, qui joue le tout pour le tout pour attirer une clientèle plus jeune, a réussi sur ce coup. La magnifique terrasse «Le Jardin» est ouverte seulement du vendredi au dimanche et propose des formules party et bar avec DJ. Perso, j’ai été agréablement surprise par l’ambiance animée et plutôt jeune. J’ai aussi adoré siroter mon verre de sangria à l’ombre.

1, avenue du Casino, Montréal

S’entraîner sur l’eau

photo courtoisie

Je serai honnête avec vous. Je ne suis pas une grande adepte des baignades. Toutefois, j’adore m’entraîner. J’ai découvert dernièrement le SUP Fitness avec l’entreprise québécoise WAVES SUP. En fait, on y propose des cours de fitness, où l’on a seulement besoin de son corps, d’une planche à pagaie gonflable et de l’eau. C’est parti mon kiki, pour une séance de yoga, d’entraînement cardiovasculaire ou encore de la boxe! Imaginez-vous sur l’eau comme Rocky Balboa dans le ring! C’est débile! C’est aussi une sortie entre filles vraiment amusante et différente à faire. On y donne des cours en groupe ou individuel dans la grande région métropolitaine.

Plusieurs franchises donnent les cours un peu partout à Montréal. Consultez le www.wavessupboard.com/cours.