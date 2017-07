Un immense musée à ciel ouvert où inviter votre date cet été

Quand l’été arrive, le quartier gai semble renaître de ses cendres. Avec ses nombreuses activités, ses nouveaux bars et ses 180 000 boules arc-en-ciel comme plafonnier, il s’agit sans aucun doute de l’un des endroits les plus vivants de la ville.

Depuis le mois de juin, le Village a même sa propre galerie à ciel ouvert.

La Galerie Blanc a pour but de faciliter la relation entre l’art et le public. C’est donc un espace accessible à tous, gratuitement, beau temps, mauvais temps, jour et nuit.

Située à l’angle des rues Amherst et Sainte-Catherine, la galerie expose présentement des œuvres à couper le souffle de quelques artistes d’ici, dont Benoit Paillé et Valérie Blass.

L’installation sera accessible jusqu’au mois de septembre, alors assurez-vous de trouver un petit moment dans votre horaire pour y faire un tour!

Galerie blanc

1130 rue Sainte-Catherine Est