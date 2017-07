Un nouveau look pour les véhicules de la SQ

Selon des études, le contraste entre les deux couleurs assurerait une meilleure visibilité et, du même coup, une plus grande sécurité pour les policiers, a expliqué Martin Prud’homme, directeur général de la SQ.

Des gyrophares plus performants ont aussi été ajoutés aux nouvelles automobiles. Fonctionnant avec la technologie DEL, ils consomment moins d’énergie et sont plus visibles. Finalement, d’autres feux ont été installés sur les côtés.

« Le véhicule qu’on avait était déjà sécuritaire, mais celui-là l’est encore plus, a indiqué M. Prud’homme. Il est plus visible, alors ça pourrait réduire les risques de collision. C’est sûr que plus vite tu identifies un véhicule de police, plus vite tu vas réagir. »