Un premier maillot jaune sur un vélo québécois

Fabio Aru (Astana) prend donc la tête du classement général avec six secondes d’avance sur le tenant du titre. Cette saison, tous les coureurs de la formation Astana utilisent des vélos de marque Argon 18, fondée par Gervais Rioux et son frère.

« C’est une journée chanceuse pour nous. On avait déjà gagné le championnat d’Italie avec Aru, mais le maillot jaune au Tour de France, c’est le summum. On savait qu’il avait des chances et maintenant on espère qu’il le gardera le plus longtemps possible », a expliqué Gervais Rioux, qui retournera en France dès demain, lui qui a déjà assisté au départ de cette édition avant de rentrer à Montréal.