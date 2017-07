Un voleur très violent épinglé par le SPVM

MONTRÉAL – Le Montréalais Oxlandino Noel Jeune, qui est suspecté d’avoir perpétré trois vols qualifiés «particulièrement violents» dans des guichets automatiques, a été épinglé mercredi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Ce sont des enquêteurs de la Section des services partagés des enquêtes de la Division Nord du SPVM qui ont permis son arrestation, avec la collaboration de policiers des postes 42 et 44.

Les vols qualifiés qu’aurait commis l’homme de 22 ans, un résident de l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal, se sont produits dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Rosemont-La-Petite-Patrie. Tous perpétrés avec le même modus operandi depuis la fin mai, les vols qualifiés étaient l’œuvre d’un seul et même suspect, a-t-on précisé par communiqué, en ajoutant qu’ils étaient de plus en plus violents.

«Ce dernier procédait chaque fois de la même façon, a écrit le SPVM par communiqué. Il agissait le matin entre 6 h et 8 h et ciblait des personnes qui se rendaient dans un guichet automatique. Très violent et muni d’une arme blanche, il s’attaquait à ses victimes en les frappant et en leur infligeait des blessures sérieuses. Il exigeait leur argent et les obligeait ensuite à faire un retrait supplémentaire.»

Oxlandino Noel Jeune a comparu jeudi devant la Cour du Québec pour répondre à une série d’accusations, notamment trois chefs de vols qualifiés.

Quiconque aurait de l’information sur ces événements ou sur le suspect peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133. L'information sera traitée de façon anonyme et confidentielle.