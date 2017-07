NIN sort une nouvelle toune qui sonne comme une vieille toune de NIN

C'est un retour aux sources pour Trent Reznor, qui a délaissé les trames sonores de film le temps de nous offrir un nouveau single qui sonne un peu plus comme les anciennes pièces de Nine Inch Nails que ses dernières productions.

La pièce LESS THAN est le premier extrait du maxi ADD VIOLENCE. Le vidéoclip de la pièce a été réalisé par Brook Linder et évoque les jeux vidéos des années 80.

ADD VIOLENCE, qui paraîtra le 21 juillet en version numérique et le 1er septembre en CD, sera le deuxième volet d’une trilogie de mini-albums. Le premier de la série, Not the Actual Events, avait été lancé à la fin de 2016.