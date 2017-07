13 choses que l’on a vues lors de la soirée reggae

Alors que tous les yeux étaient rivés vers The Who sur les plaines d'Abraham, des centaines de personnes se sont amassées à la place d’Youville pour vibrer au son du reggae.

Le Sac de chips s’y est rendu, voici 13 choses que nous avons vues.

1) Des gens qui ne savaient visiblement pas qu’il ne fallait pas de laissez-passer pour la scène Hydro-Québec.

Sac de chips

2) Une belle température pour High & Mighty Brass Band.

Il faisait beau pour les trompettes et les trombones!

3) Un trompettiste avec une cape du Québec.

Sac de chips

4) High & Mighty Brass Band qui fait bouger les festivaliers.

5) Des gens téméraires.

Sac de chips

6) Un homme qui ne pouvait pas être plus reggae.

Sac de chips

7) Jo Mersa Marley qui chante Three Little Birds, une chanson de son grand-père Bob Marley.

Ce n’est pas la seule chanson où il a rendu hommage à ce dernier! One love et Could You Be Loved ont également fait chanter et taper du pied les festivaliers.

8) Un ballon vert.

Sac de chips

9) Une odeur de printemps.

(Malheureusement, nous n'avons pas pu capter l'effluve en photo.)

10) Une rue Saint-Jean bondée.

11) Une ambiance survoltée.

Comme l'a dit le Jamaïcain Jesse Royal, «c'est le bon temps pour être en vie»!

12) Des feux d'artifices!

On croit que ce sont les gens téméraires qui sont derrière tout ça. Malheureusement, on a seulement réussi à prendre une vidéo où l'on voit qu'un seul feu d'artifice.

13) Des coeurs!

Force est de constater que l'amour est l'un des thèmes préférés de Jesse Royal.