18 fois où Zendaya a prouvé qu’elle était plus «fabulous» que tout le monde

Actrice, chanteuse et militante, et tout ça à seulement 20 ans.

On a l’impression de ne pas avoir accompli grand chose quand on se compare à Zendaya. Et comme si ce n'était pas suffisant, la belle multiplie les looks de feu sur le tapis rouge. Pas étonnant qu’elle se soit retrouvée sur la couverture du Vogue de juillet et dans les campagnes publicitaires de Dolce&Gabbana.

À savoir, la star du dernier Spider Man partage le même styliste que notre Céline adorée. Le flamboyant Law Roach a du flair pour concocter des tenues plus extravagantes les unes que les autres pour ses célèbres clientes.

Preuve à l’appui : voici 18 moments où on a complètement capoté sur le look de Zendaya.

