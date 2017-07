HÉBERT, Gertrude



À la Résidence Berthiaume-Du-Tremblay, le 6 juillet 2017, à l’âge deet deux mois, est décédée mademoiselle Gertrude Hébert, fille de feu Ubald Hébert et de feu Rose-Linda Primeau.Elle laisse dans le deuil sa soeur Françoise ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle était également la soeur de feu Edna, feu Aimé, feu Madeleine et feu Charles.Gertrude a milité de nombreuses années pour les droits des femmes au sein de l’Union des couturières au Québec dans les années 50 et 60. Elle a également été une instructrice qualifiée en sécurité aquatique de la Société canadienne de la Croix- Rouge à la fin des années 50. Elle a donc enseigné la natation de 1960 à 1980 à de nombreuses femmes dans la région métropolitaine.La famille remercie chaleureusement tout le personnel de la Résidence Berthiaume-Du-Temblay et particulièrement le personnel du 10e étage.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 16 juillet 2017 de 13h à 16 h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.