DALPÉ, Jacqueline

(née Lareau)



À Boucherville , le 11 juillet 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée Madame Jacqueline Lareau, épouse de Marcel Dalpé .Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Joëlle) et Hugo (Mélissa), ses petits-enfants Sarah, Loïc, Gabriel, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juillet 2017 de 14h à 16h, suivi d'une réunion de prières à la chapelle du complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins paliatifs Source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Jacqueline.www.maisonsourcebleue.ca