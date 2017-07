13 bars montréalais parfaits pour les trentenaires à la recherche du grand amour

Okay. Jusqu’ici la vie vous a un brin déçu. Vous qui croyiez avoir de la progéniture, une bague au doigt et une famille bien unis une fois à l’âge de 30 ans, c’est plutôt tout le contraire!

Si vos recherches pour rencontrer l’âme sœur ont jusqu’ici été bien décevantes, voilà au moins 13 bars où toutes les chances de vivre un coup de foudre sont de votre côté.

1. Kabinet

Le charmant petit bar Kabinet, situé dans le Mile-End est sans aucun doute l’une des meilleures adresses pour un premier rendez-vous doux, mais aussi pour trouver l’amour. Voisin du club branché le Datcha, c’est l’endroit parfait pour boire un verre et se regarder yeux dans les yeux avant d’aller danser jusqu’aux petites heures à la porte d'à côté.

92 avenue Laurier Ouest

2. Atwater Cocktail Club

Amoureux des cocktails, un arrêt au Atwater Cocktail Club s’impose. Ici vous trouverez une liste de breuvages alléchants et surtout une charmante clientèle à qui faire des clins d’œil une fois assis au bar.

512 avenue Atwater

3. Darling

Le nouveau café-bar le Darling se spécialise dans les cidres. Son décor magnifique et ses cocktails savoureux attirent une belle faune de jeunes professionnels. C’est l’endroit tout indiqué pour croiser l’amour.

4328 boul. Saint-Laurent

4. Bily Kun

Belle adresse de l’avenue Mont-Royal, le Bily Kun est un incontournable pour les habitants du Plateau. Toujours bondé les weekends, assurez-vous d’y faire un tour pour prendre un verre et échangez quelques mots doux avec un(e) inconnu(e).

354 avenue du Mont-Royal Est

5. Le Rouge Gorge

Assis confortablement au bar, un verre de vin à la main... Tout y est pour que la romance fasse effet. Ce magnifique bar à vin de l’avenue Mont-Royal abrite aussi un club qui se trouve à la porte d'à côté. Si vous ne trouvez pas l’amour au bar, passez donc au speakeasy Le Royal pour voir ce qui vous attend.

1234 avenue du Mont-Royal Est

6. Flyjin

Pour des cocktails funky et un menu d’inspiration asiatique, le Flyjin est une belle adresse à ajouter à son carnet. Les gens y sont généralement séduisants et l’ambiance tamisée est propice aux clins d’oeil coquins.

417 rue Saint-Pierre

7. Le Réservoir

Avec sa belle carte de bières et son menu alléchant impossible de se tromper. Une fois la soirée bien entamé, vous risquez de rencontrer des foodies bien aguerries et des gens extrêmement chaleureux et sympathiques.

9 avenue Duluth Est

8. Les Terrasses Bonsecours

Pour les fêtards et ceux qui aiment «flasher», direction les Terrasses Bonsecours au cœur du Vieux-Port de Montréal. Assurez-vous d’avoir mis vos plus beaux vêtements, car ici tout le monde est sur son 31, tout le temps. En plus de trouver l’amour (on vous le souhaite), vous pourrez aussi profiter d’une vue spectaculaire du fleuve Saint-Laurent. Un deux pour un!

364 rue de la Commune Est

9. Le Mal Nécessaire

Situé dans le sous-sol d’un établissement du quartier chinois, le bar Le Mal Nécessaire est une belle adresse pour les amoureux des cocktails qui souhaitent vivre une expérience unique. L’amour pourrait bien être au rendez-vous!

1106B boul. Saint-Laurent

10. Le SuWu

Avec son plafond de plantes, ses cocktails savoureux et ses soirées de djs endiablées, le SuWu est l’endroit idéal pour faire des rencontres sans se prendre la tête. Commandez-vous un verre et relaxez!

3581 boul. Saint-Laurent

11. La buvette chez Simone

Fréquentée par les amoureux du vin nature et du vin en général, La buvette chez Simone est aussi un bel endroit où faire des rencontres. L’ambiance y est toujours festive et les vins un peu trop bons... Assurez-vous de commander une planche de charcuteries et laissez-vous charmer.

4869 avenue du Parc

12. Le Henrietta

Charmante petite adresse située au cœur du Mile-End, le bar Henrietta est fréquenté en majorité par de jeunes professionnels qui aiment bien boire et grignoter de petites bouchées. La terrasse vous donnera l’impression d’avoir mis les pieds à Paris et le menu devrait vous charmer. Un bel endroit à ajouter à votre bucketlist.

115 avenue Laurier Ouest

13. Grenade

Avec son immense terrasse chauffée et son menu d’inspiration asiatique, le bar Grenade est une adresse de choix pour un premier rendez-vous. Il faut toutefois savoir que le party pogne assez souvent lors des soirs de pleine Lune alors attachez votre tuque parce que l’amour pourrait bien être assis au bar!

1603 rue Ontario Est