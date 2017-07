GODARD, Guy



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 9 Juillet 2017 à l’âge de 96 ans est décédé Me Guy Godard époux de feu Mme Marie-Pia Joannette.Il laisse dans le deuil ses enfants, François, Étienne (Nathalie Arel), Madeleine, ses petits-enfants Marie, Gustave, son beau-frère Michel Joannette (Pierrette Gélinas), sa soeur Raymonde, Luc Lemire ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Les visites auront lieu le dimanche 16 Juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le lundi 17 Juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h, le mardi le 18 juillet 2017 dès 9h, à la:SAINTE-AGATHE-DES-MONTSLes funérailles auront lieu le mardi 18 juillet 2017 à 10h30 en l’église de Sainte-Agathe-des-Monts.