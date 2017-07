FORGET, Pierrette



Entourée des siens, le 8 juillet 2017, à St-Vincent-de-Paul, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Pierrette Forget, épouse de feu Jean Waddell.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel et Patrick, ses petits-fils Frédérik, Francis, Simon, et Vincent ainsi que son arrière-petit-fils Yoan, sa soeur Suzanne, son frère Jean-Pierre et son beau-frère André Waddell, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 17 juillet de 17h à 21h et mardi dès 9h à la chapelle du complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le mardi 18 juillet 2017 à 11h, en l'église Saint-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Est, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation "La Traversée" http://fondationlatraversee.com/ ou au 5100, Montée Ryan Mont-Tremblant Qc, J8E 1S4 seraient appréciés.