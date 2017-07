VALIQUETTE, Guy



À Joliette, le mardi 11 juillet 2017 est décédé, à l'âge de 72 ans, Guy Valiquette.Il laisse dans le deuil son frère Maurice (Francine), ses soeurs Nicole et Thérèse ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le lundi 17 juillet 2017 de 16h à 20h.