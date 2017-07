LEBEAU, Georges



À la Maison des Soins Palliatifs de la Rivière du Nord de St-Jérôme, le 11 juillet 2017, à l'âge de 82 ans, est décédé M Georges Lebeau époux de Mme Armande Tourangeau demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants; Robert Lebeau (Claudine Renaud) , Serge Lebeau (Linda Bastien), Stéphane Lebeau (Mélanie Tousignant) ses petits-enfants; Marc-Antoine, Philippe, Myriam, Marie-Pier, Audrey, Simon, Cora, Giliane, Patricia, Valérie, Félix, ses arrière petits-enfants; Nathan, Lyliane, Alexy, Loghan, Amélia, Lucas,Jimmy, Océane, Léa, Maiden, Malcom, ses soeurs et beaux-frères Simone Lebeau (feu Raymond Denis), Jeanne Lebeau S.S.N.J.M, Lise Lebeau (Maurice Beauchamp), Pierrette Lebeau (Yvan Beauchamp) neveux, nièces, autres parents et amis.M. Georges Lebeau sera exposé le dimanche 16 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et jour des funérailles à compter de midi à la:ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 RUE ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES J5M 2V5.Les funérailles auront lieu le lundi 17 juillet 2017 à 14h en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides. Inhumation au cimetière du même endroit. Les personnes qui désirent exprimer leur sympathies de façon plus particulière peuvent le faire par un don à la Fondation Pallia-Vie de la Maison des Soins Palliatifs de la Rivière du Nord de St-Jérôme lequel sera accepté au salon.Résidence Funéraire André Légaré Inc.www.residencelegare.com