CONTANT, Marie-Marthe



Paisiblement, le mercredi 12 juillet 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée Marie-Marthe Contant, conjointe de feu Maurice Yelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Donald (Nicole Belhumeur) et Carole (Gilles Marcel), ses petits- enfants Marie-France (Guillaume Noël), Sylvain (Geneviève Bolduc) Benoit (Martine Lessard) et Lysanne (Philippe Gauthier), ses arrière- petits-enfants Ève, Alice, Alexis, Loïc, Jacob, Mahée, Justin et Myriam, sa soeur Thérèse (Guy Desjardins) et son frère Paul (Micheline Biron).La famille vous accueillera au Complexe funérairele samedi 15 juillet 2017 de 14h à 18h, une cérémonie sera célébrée ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille suggère des dons à la Fondation du Groupe Roy Santé ou à une autre fondation de votre choix.La famille remercie le personnel du Centre Le Royer pour les bons soins prodigués.