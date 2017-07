5 leçons de survie avant ton prochain séjour en camping

Présenté par

Es-tu adepte de la philosophie « s’attendre au pire, espérer le meilleur? » Nous, oui. Faut avouer que c’est étrangement rassurant de voir des gens affronter l’insurmontable... Au cinéma, évidemment!

On t’a donc préparé un petit guide de 5 leçons à retenir avant ton prochain séjour en camping, toutes tirées de grands films. Leur visionnement est mandataire pour survivre aux conditions les plus difficiles en nature, sans avoir à t’exclamer « WILSOOON!!! »

Alerte aux spoilers!

Crédit : Pathé

127 heures : Avertis tes amis de ta destination.

Aron Ralston, jeune alpiniste expérimenté, part en randonnée dans les gorges de l’Utah. Hélas, l’impensable survient alors qu’un rocher l'emprisonne au fond d’un canyon reculé.

Il comprend alors que les secours n’arriveront jamais et que ses heures sont comptées. Pris au piège dans des conditions extrêmes, Aron doit se résoudre à l'inévitable...

Dans ce film tiré d’une histoire vraie, la caméra omnisciente nous fait haleter autant que le personnage principal. Parfait pour se rappeler qu’il est crucial de prendre les précautions suffisantes en nature, malgré notre niveau d’expertise.

Moonrise Kingdom : Consulte MétéoMédia.

Dans la Nouvelle-Angleterre des années 60, Sam s’échappe de son camp scout. Il a planifié avec Suzy de prendre la fuite à la recherche d’une plage où ils pourront s’aimer.

Les deux préadolescents marginaux passent plusieurs jours en pleine nature à éviter les adultes mobilisés pour les retrouver. Mais la menace d’un ouragan gronde sur le large des côtes...

Cette fable lyrique de l'éternel enfant rêveur qu'est Wes Anderson nous transporte dans un monde délicat et plein de légèreté. Préparez vos cartes et vos boussoles pour cette quête de liberté!

Crédit : Paramount

Vers l’inconnu : Seul, c'est bien. À deux, c'est mieux.

Fraîchement diplômé, un jeune homme tourne le dos au brillant avenir qui l’attend pour prendre la route vers l’aventure. Il traverse les États-Unis jusqu'aux étendues sauvages de l’Alaska afin d’y vivre en communion avec la nature.

Ce long-métrage aborde les thèmes de la solitude, du déterminisme et de la fougue juvénile. Ses images sont magnifiques et sa bande-originale est particulièrement poignante.

Un périple doux et dur, à la fois tendre et cruel, à l'instar de son personnage principal : la nature.

Crédit : Regency Enterprises

Le Revenant : Prévois une trousse de premiers soins.

Ce western survivaliste, empreint d’une nature hostile et violente, écorche à vif ses personnages comme ses spectateurs. Trahi par son équipier, attaqué par un ours et laissé pour mort, on peut facilement dire que Hugh Glass ne passe pas un bon séjour en forêt.

Pourtant, il refuse de mourir. Sa volonté indéfectible de survivre transpire une nature qui transcende l’homme, dans sa force comme dans sa beauté.

Si la performance de DiCaprio lui a valu une statuette dorée, c’est plutôt la prestation sans faille de Tom Hardy qui perce l’écran. Sans oublier l’ours, bien entendu.

Délivrance : Profite plutôt de la nature québécoise!

Quatre citadins planifient un séjour pour descendre en canoë les rapides d’une impétueuse rivière. Cette expédition se veut un dernier hommage à la région, condamnée par la construction d'un barrage.

Mais le danger qu'ils affrontent ne provient pas uniquement des tumultueux flots, car il n’y a pas que la nature qui puisse être corrompue par l’homme.

Dans ce film culte à la réalisation sans tabou et à la photographie superbe, les acteurs ont certainement donné de leur personne.

On plonge, presque à contre-cœur, dans ce récit cruel, pulsé par les rythmes bluegrass qui siéent parfaitement à l’Amérique profonde, dans toute sa beauté et sa violence.

