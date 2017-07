VANIER, Claude



Le 10 juillet 2017, à l'âge de 59 ans est décédé Claude Vanier, époux de Lise Sgariglia Vanier. Il est le fils de feu Lucia Guay et de feu Alcide Vanier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marc-André (Josée) et Jonathan (Nathalie), ses petits-enfants Laurence, Roxanne, Bianca et Hugo.Il laisse également dans le deuil ses soeurs France (Serge) et Carole (Dany), son frère Gaétan (Carole), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu’autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon:le samedi 15 juillet de 19h à 22h et dimanche 16 juillet de 10h à 13h suivi d'une cérémonie de 13h à 13h30.