À propos de notre cher premier ministre du Québec

Je suis normalement en accord avec ce que vous recommandez dans ce Courrier du Journal. Mais ce matin, je me suis demandé pourquoi vous n’aviez pas donné raison à Maria quand elle a dit, ce que je vous résume en gros ici : « ...que nous avons un gouvernement dirigé par un homme qui a décidé de banaliser le voile porté par certaines musulmanes dans l’espace public. Que cet homme qui a vécu plusieurs années en Arabie Saoudite y a développé une envie de soumettre les femmes d’ici comme le sont les femmes dans les pays du golfe persique. Et également ensuite « ... que c’est à cause de politiciens comme Philippe Couillard et Justin Trudeau que l’intégrisme gronde à nos portes, et que d’ici quelques années, nos petites-filles seront forcées de porter le voile. »

Mais à quoi vous avez pensé Louise en minimisant les propos de cette femme et en répliquant que vous ne voyez pas l’avenir du Québec de façon aussi noire? Personnellement je partage totalement les propos de Maria et suis en complet désaccord avec votre réponse mi-figue mi-raisin qui refuse de condamner cet homme. Je crois que le laxisme qui s’installe au Québec présentement aura des conséquences néfastes pour nos petits-enfants et qu’à force de ne rien vouloir voir, il sera malheureusement trop tard pour y remédier dans quelques années.

Je ne peux pas croire qu’une femme intelligente comme vous ne voit pas à quel point cet homme cherche à nous entraîner dans le labyrinthe de l’intégrisme, lentement mais sûrement, sans qu’on ne s’en rende compte. Quand les dirigeants d’un pays (Trudeau en tête et Couillard ensuite) se mettent à banaliser la charia et les crimes d’honneur, il y de quoi s’inquiéter. Mais réveillez-vous bon dieu!

Une femme avisée qui a peur

Je persiste à dire que nous ne sommes pas rendus dans le trou noir que vous décrivez. Que le danger puisse exister, si on ne prend pas garde à maintenir vivants nos us et coutumes ainsi que le principe de laïcité de la province, je vous l’accorde. Comme de ça nous sommes responsables, nous devons rester vigilants. Mais que Philippe Couillard veuille intentionnellement islamiser le Québec en douce, je me refuse à entériner une telle affirmation qui n’a qu’un but : faire peur au monde!