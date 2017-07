Bras de fer entre Ottawa et Ekuanitshit

EKUANITSHIT - Ekuanitshit, une communauté innue de la municipalité régionale de comté (MRC) Minganie sur la Côte-Nord, s'est engagé dans une partie de bras de fer avec Ottawa.

La mise en demeure expédiée par le conseil de bande au ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, ayant été repoussée du revers de la main, le chef Jean-Charles Piétacho entend maintenant transporter la cause devant les tribunaux.

Le Conseil de bande veut forcer le gouvernement fédéral à revenir sur sa décision d'autoriser Hydrocarbure Anticosti à prélever 30 millions de litres d'eau dans trois rivières à saumon afin de procéder à des travaux de forage par fracturation hydraulique.

Le chef innu estime que cette pratique pourrait causer un tort considérable à l'écosystème. «Déjà, l’état des rivières à saumon est à son plus bas. Les avocats travaillent sur le dossier pour déposer une action contre le fédéral à la cour. [...] On avait 30 jours pour réagir à la suite de leur décision. On est à l’intérieur des 30 jours, et j’espérais une réponse positive à notre demande. D’autant plus que ce projet de forage avec fracturation n’est désiré ni par les Innus, ni par la région, ni même par le premier ministre du Québec.»