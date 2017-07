Ça, c’est fait!

Cent trous de golf en une journée pour la sclérose en plaques, check !

Comme l’an passé, beau petit party et longue soirée au Château Bromont le dimanche, et le lundi matin dès 6 h 45, je frappais ma première balle sur le beau parcours de l’auberge. Cent trous sans arrêt, sandwiches en jouant, pipi en passant, et le marathon a pris fin à 17 h 15. Pas cent, mais bien 101 trous à la demande de mon partenaire Denis Labrecque qui, du haut de ses 68 ans, a fait ça comme un dieu. Un sympathique BBQ sur la terrasse pour compléter, plusieurs se sont tout de suite réinscrits pour l’an prochain et dodo de bonne heure à la maison. Mardi matin, autant Denis à Châteauguay, que moi à Brossard, nous retrouvions des muscles qu’on avait oubliés depuis longtemps.

L’expérience extraordinaire des cent trous de golf RBC pour la sclérose en plaques a maintenant 20 ans, et, cette année, elle a permis de ramasser 310 488 $. Mission accomplie, et on en veut plus l’an prochain.

À FOND LA CAISSE

Que vous connaissez, il y avait Guillaume Latendresse, dont la charmante maman, Linda, est atteinte. Il a adoré. Aussi, Dan Lacroix, l’assistant coach du Canadien qui est un habitué, tout comme Jocelyne Cazin toujours porte-parole. Il y avait aussi les « incouchables » gars du groupe appelé La Coche.

Le directeur du terrain de Bromont, Martin Ducharme, a même songé à mettre des somnifères dans leurs drinks.

Le défi commence le dimanche après-midi, se termine 24 heures plus tard, et c’est très intense. Si vous aimez le golf, il vous faut vivre cet événement ouvert à tous. Et à la toute fin, quand on voit le montant sur le chèque, c’est encore plus jouissant.

BIZOUNAGE

