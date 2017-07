Challenge 255 : la fierté d’une communauté unie

Le Challenge 255 compte parmi les plus grands festivals de courses d’accélération au Québec. Pour sa 12e édition, qui se tient du 18 au 20 août 2017, les festivaliers seront comblés : courses de camions lourds (Show’N Shine), de pick-up et de motos sur une piste d’une longueur de 1690 pieds avec montée en plus, la seule en Amérique du Nord, ce qui représente tout un défi pour les conducteurs!

Que du plaisir

Durant les trois jours que dureront les festivités, vous assisterez à des spectacles musicaux électrisants en compagnie de Singing Legends, The Vinyls, Andie Duquette et du groupe Raise Your Hands qui rend hommage à Bon Jovi. Vous participerez aussi à des activités amusantes pour toute la famille : animations sur le site, jeux gonflables, cinéma en plein air, visite d’une miniferme, glissade géante gérée par Slide Kings et plus encore!

Un événement unique

Grâce à des initiatives écoresponsables mises en place en 2010 et son implication au sein de la communauté visant à améliorer les infrastructures ainsi que la qualité de vie des citoyens, le Challenge 255 est devenu un incontournable touristique dans la MRC Nicolet-Yamaska et une fierté pour le Groupe Récréo-Jeunesse de Baie-du-Febvre. Que serait l’événement sans l’aide précieuse des 400 bénévoles? Grâce à leur dévouement, ils ont su créer au fil du temps un fort sentiment d’appartenance qui est largement responsable du succès derrière le Challenge 255! Les jeunes sont et demeureront les principaux bénéficiaires des retombées de la compétition qui attire 50 000 personnes par année, et le nombre de visiteurs est en constante croissance.

Faits marquants

2006 : la première édition du Challenge prend son envol sur la route 255.

2010-2013 : des investissements majeurs permettent l’aménagement d’une rue municipale, d’équiper les lieux pour les courses d’accélération, d’installer une patinoire ouverte, de construire un tunnel sous la piste pour faciliter l’accès aux visiteurs et d’améliorer les services sur les terrains de camping. À ce jour, 175 000 $ ont été remis à la communauté.

2014 : quatre nouvelles estrades font passer le nombre de places assises de 6500 à 8000. Des places de stationnement sont ajoutées.

2015 : consolidation des infrastructures et intégration des médias sociaux.

Se déplacer, c’est gagnant

Se rendre au Challenge 255, ça vaut la peine! En plus des 50 000 dollars que recevront les compétiteurs en bourses et en prix, les exposants du Show’N Shine se partageront un peu plus de 8000 $ en bourses. Les visiteurs y gagnent aussi parce qu’en plus d’assister à une démonstration haute en couleur et de prendre du bon temps, ils auront la chance, s’ils réservent en groupe simultanément 14 terrains de camping avec services, d’obtenir le 15e gratuitement! Pensez à vous procurer un passeport qui vous donnera la liberté de vous déplacer à votre guise entre les aires d’activités.

Le Challenge 255, c’est un rassemblement familial pour une bonne cause!