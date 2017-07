Dans la peau de Metalord

Les membres de la formation québécoise Metalord ont vécu une journée qu’ils ne sont pas près d’oublier. Le quatuor, qui lançait cette très attendue soirée Metallica sur les Plaines, a reçu un bel accueil, et les sourires étaient présents sur les visages d’AJ Belley, Marc Bélanger, Mathieu Boivin et Sébastien Maltais, après leur prestation. Le Journal a suivi le groupe originaire de Charlevoix lors de cette folle journée.

Avec Voivod

Photo Yves Leclerc

Le quatuor a pu échanger quelques instants avec Daniel Mongrain et Denis Bélanger, guitariste et chanteur de Voivod, qui les ont encouragés à quelques heures de leur présence sur scène. Voivod a l’expérience d’avoir joué devant plusieurs grosses foules tout au long de sa carrière.

Courte répétition

Photo Yves Leclerc

Six heures avant de monter sur l’immense scène des plaines d’Abraham, Mathieu Boivin, Sébastien Maltais, AJ Belley et Marc Bélanger se sont retrouvés dans leur local de répétition, sur l’heure du midi, pour se réchauffer. Ils ont eux-mêmes chargé la remorque conduite par un employé du Festival d’été, pour apporter leur équipement sur les Plaines.

Des entrevues

Photo Yves Leclerc

Les membres de Metalord ont eu un après-midi particulièrement chargé. Ils ont tout de même eu le temps de donner quelques entrevues avant de se pointer sur les Plaines : une à Denis Gravel, de Radio X, qui leur a souhaité de triper au boutte et d’en profiter au maximum, une autre au magazine français My Rock et un direct avec TVA.

Sébastien Maltais s’amuse

Photo Yves Leclerc

Quelques minutes avant les tests de sonorisation, vers 17 h, le bassiste Sébastien Maltais, large sourire sur le visage, s’est amusé en sautillant sur toute la largeur de la scène, avec sa basse à cinq cordes, s’imaginant des Plaines bien remplies.

Assez ou pas assez de CD

Photo Yves Leclerc

Le chanteur-guitariste Marc Bélanger, le guitariste Mathieu Boivin et le bassiste Sébastien Maltais n’étaient pas trop nerveux deux heures avant de monter sur les planches. Le groupe se demandait en après-midi s’il avait apporté suffisamment de CD à la tente de marchandises.

Un rêve réalisé

Photo Stevens LeBlanc

Metalord savourant la réalisation de cet immense rêve de jouer en première partie de Metallica. « C’est très très impressionnant. C’est une sensation indescriptible. Je me sentais survolté. C’était l’fun. Vraiment l’fun », a lancé le bassiste Sébastien Maltais. James Hetfield, de Metallica, a été aperçu, « zieutant » durant quelques instants la prestation des Québécois.