Deux cambrioleurs trahis par un condom

« La preuve révèle un élément incontournable pour l’accusé : son ADN se trouve [...] dans le condom jeté dans la poubelle », a dit la juge Linda Despots vendredi, avant de déclarer coupable Tai Guo et Zhen Wang de vol qualifié et de séquestration.

Les deux hommes de 42 et 35 ans ont commis leur larcin en novembre 2010. Ce jour-là, ils s’étaient présentés dans un salon de massage érotique situé sur le boulevard Décarie, à Montréal.

Une fois à l’intérieur, Wang a préféré discuter de tout et de rien avec la propriétaire, tandis que son acolyte s’est dirigé dans une chambre avec une masseuse, pour avoir une relation sexuelle protégée. Le tout dure environ une heure.

« Lorsqu’elle a terminé, elle met le condom souillé et son enveloppe dans un papier mouchoir [...] et jette le tout dans la poubelle », explique la juge.

Mais plutôt que de payer et partir, les deux hommes ont braqué le salon de massage armés d’un pistolet et d’un couteau rétractable. Les quatre femmes présentes sur place ont été ligotées et l’une d’elles a été frappée à deux reprises par Wang.