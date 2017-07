Deux nouvelles acquisitions pour Premier Tech

Premier Tech de Rivière-du-Loup accentue son rayonnement à l’échelle internationale avec deux nouvelles acquisitions en France et en Inde, dont la valeur n’a toutefois pas été dévoilée.

« Ces acquisitions se situent dans deux de nos trois groupes d’affaires. L’acquisition en France est dans notre secteur équipement industriel, alors que notre acquisition en Inde est dans notre division technologies environnementales », a expliqué Martin Noël, vice-président et chef de la direction financière.

Au cours des dernières années, la croissance est venue principalement de l’augmentation des ventes et par des acquisitions comme celles annoncées vendredi matin, qui impliquent la société française A.C.P. System S.A.R.L. et l’entreprise Brisanzia Technologies, en Inde.

La société française se spécialise dans la conception et l’installation de lignes d’ensachage.

« La France est le troisième pays en importance en termes de chiffre d’affaires. On réalise environ 12 % de notre chiffre d’affaires là-bas », a ajouté M. Noël.

Plus récemment, Premier Tech a conclu l’acquisition d’une participation majoritaire dans Brisanzia Technologies, située à Delhi, en Inde, qui compte près de 200 employés.

Au cours des dix dernières années, Premier Tech a réalisé une trentaine d’acquisitions, dont cinq l’an dernier. Selon M. Noël, l’entreprise est en ligne avec son modèle de croissance, qui prévoit des acquisitions en plus d’une croissance organique. Depuis 1990, le taux de croissance annuel s’établit à 10,5 %.

