En randonnée avec son chien

Pourquoi ne pas se laisser tenter par une journée ou une demi-journée de randonnée avec son chien ? Bien sûr, certains endroits de marche leur sont interdits, mais qu’à cela ne tienne, il y a des endroits où c’est permis ! Il faut donc savoir où votre chien sera accepté et connaître quelques recommandations essentielles avant de mettre votre projet de randonnée en exécution.

Au Québec, 578 sentiers de randonnée accueillent­­­ votre chien. Le site Baliseqc.ca vous renseignera sur ces possibilités. Vous pouvez faire une recherche sur le site pour découvrir­­­ les sentiers où sont permis les chiens en laisse. C’est tout simple !

Quelques bons livres de randonnée pédestre également peuvent vous aider, car ils vous proposent des circuits de marche où les chiens sont acceptés. Pour le Québec, je vous recommande particulièrement deux livres : Répertoire des lieux de marche au Québec, aux éditions Bipède, et Randonnée pédestre au Québec chez Ulysse.

Les parcs de la SEPAQ

Aussi loin que je me souvienne, les animaux domestiques ont toujours été interdits dans les parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). Or, depuis l’été dernier, et ce, pour trois ans, un projet pilote est en cours et permet la présence de chiens, sous certaines conditions, dans des secteurs bien précis de trois parcs du réseau, soit le secteur Saint-Daniel du parc national de Frontenac et certains sentiers du parc national de la Jacques-Cartier et du parc national d’Oka. Pour plus de renseignements, visitez le site de la SÉPAQ.

Marcher au pays de Trump

Si vous optez pour une randonnée aux États-Unis, n’oubliez surtout pas le certificat de vaccination de Fido et le certificat de bonne santé de votre chien à la maison, car ils pourraient être exigés aux postes frontaliers. Le vaccin contre la rage est obligatoire. Quelle que soit votre destination, un vaccin contre la leptospirose est aussi recommandé par les vétérinaires afin d’éviter de graves conséquences pour la santé de votre animal.

Un peu de civisme, SVP !

Souvenez-vous que l’accès de votre chien sur des sites publics est un privilège qui vous est accordé. Ne le gaspillez pas ! Respectez les règlements, tenez votre chien en laisse, n’allez qu’aux endroits permis et, surtout, n’oubliez pas de ramasser ses excréments et de les jeter dans les poubelles ! Bonne randonnée­­­ !

6 trucs pour une randonnée sans risque

Les vaccins recommandés minimalement pour cette sortie en nature sont : le vaccin de base, les vaccins contre la rage et contre la leptospirose. La laisse est obligatoire dans la majorité des pistes, mais elle est plus que nécessaire, car elle vous évitera aussi de perdre votre chien dans la nature. Votre chien, tout comme vous, aura besoin de boire de l’eau régulièrement pendant la randonnée. Il faut donc apporter suffisamment d’eau pour vous et votre chien. Votre chien ne devrait boire que l’eau apportée, car celle des lacs et ruisseaux peut transmettre certaines maladies comme la fièvre du castor et la leptospirose. Évitez les randonnées les jours où il fait très chaud et humide, car les coups de chaleur sont possibles avec l’exercice soutenu. Protégez votre chien contre les tiques avec des produits vétérinaires appropriés. Vérifiez son pelage dès le retour de la promenade pour retrouver les tiques qui pourraient s’être accrochées à lui. Plus une tique est retirée rapidement, moins il y a de chances qu’elle transmette la maladie de Lyme.

Mon coup de cœur vétérinaire

