Encore loin d'une vente des Hurricanes?

La vente possible des Hurricanes de la Caroline a continué de faire jaser, vendredi.

Si le média spécialisé Bloomberg a avancé jeudi que l’équipe était sur le point d’être vendue à des intérêts locaux, le réputé magazine Forbes laisse plutôt croire qu’une entente entre l’actuel propriétaire Peter Karmanos et l’acheteur potentiel Chuck Greenberg est loin d’être signée.

Selon Forbes, Greenberg s’intéresse à l’achat des Hurricanes, mais le prix de 500 millions $ avancé ne serait pas nécessairement juste.

L'ancien président et chef de la direction des Rangers du Texas n’aurait pas non plus les liquidités nécessaires pour faire une offre intéressante à Karmanos.

Pour l’instant, la seule information officielle dans ce dossier provient d’une déclaration transmise par l’organisation des Hurricanes.

«Depuis qu’une offre a été faite pour l’achat de l’équipe, M. Karmanos prévoit évaluer l’offre et continuera à évaluer toutes les options, dont celle de demeurer propriétaire de l’équipe», a-t-on indiqué jeudi.

La vente des Hurricanes n’est donc pas complétée, mais une offre a effectivement été déposée.