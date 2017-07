Félix Auger-Aliassime ratera la Coupe Rogers

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait pour la prochain Coupe Rogers de Montréal, qui s'amorcera au début du mois d'août, à cause d’une blessure au poignet gauche.

Celui qui aurait pu célébrer son 17e anniversaire de naissance en plein cœur du tournoi, le 8 août, avait également renoncé aux Challengers de Winnipeg, de Gatineau et de Granby pour la même raison. Il avait obtenu une invitation des organisateurs de l’événement montréalais pour le tableau principal.

«Je suis évidemment déçu, car j’avais hâte de pouvoir jouer un premier match au tableau principal de la Coupe Rogers devant le public montréalais, mais ma priorité est de récupérer à 100 % de cette blessure avant de reprendre la compétition pour ainsi éviter de la traîner durant plusieurs mois», a déclaré Auger-Aliassime dans un communiqué.

«Pour l’instant, je vise un retour pour les qualifications des Internationaux des États-Unis et je reviendrai assurément plus fort pour disputer l’édition 2019 de la Coupe Rogers à Montréal», a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur du tournoi, Eugène Lapierre, affirme que c’est seulement partie remise dans le cas du jeune représentant de la Belle Province, gagnant d'un tournoi Challenger à Lyon, en France, il y a quelques semaines.

«Félix est encore jeune et il aura certainement plusieurs occasions dans les années à venir de jouer à la Coupe Rogers et d’en mettre plein la vue aux amateurs d’ici. Nous espérons qu’il pourra récupérer rapidement et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour le reste de la saison», a-t-il indiqué.

La Coupe Rogers se déroulera du 4 au 13 août, au Stade Uniprix, et sera diffusée à la chaîne TVA Sports.