Il perd son permis de conduire à cause d’une peine d’amour

DRUMMONDVILLE | Un homme en peine d’amour ne pourra pas conduire de véhicule pour la prochaine année, car il a roulé à 210 km/h et tenté de fuir les policiers.

Jason Morisette a reçu la peine minimale, vendredi, pour avoir essayé de fuir des policiers, le 8 juillet 2016, en atteignant 210 km/h à l’heure sur l’autoroute 55.

Les agents de la paix déclarent avoir pourchassé à haute vitesse l’homme au volant d’une Chevrolet Cruze pendant plus de sept kilomètres. À son procès, M. Morissette a tenté de justifier sa conduite dangereuse en disant qu’il vivait des difficultés amoureuses au moment de l’infraction.

La juge de la Cour du Québec, Marie-Josée Ménard, était restée insensible aux contrariétés conjugales de l’accusé et l’a déclaré coupable.

En appel

Toutefois, elle a accepté vendredi la suggestion de peine clémente que lui ont soumise, d’un commun accord, les avocats de la défense, Me Alain Dubois, et de la Couronne, Me Magali Bernier.

Malgré tout, M. Morissette s’oppose à son verdict de culpabilité.

« Il ne nie pas avoir roulé en fou », affirme Me Dubois.

L’amateur de course automobile s’est déjà fait prendre deux fois dans le passé, pour de grands excès de vitesse.

Toutefois, l’homme de 25 ans prétend toujours qu’il s’est arrêté dès qu’il a pris conscience qu’il était poursuivi par des agents de la paix.

« Il était dans sa bulle. Il n’a pas vu les policiers », insiste le procureur Dubois.

Crédibilité

L’accusé remet en question la crédibilité de l’agent Pat Sullivan. Son rapport contiendrait d’ailleurs plusieurs inexactitudes.

« Il avait l’air perdu et non fiable », déclare Me Dubois.

M. Morissette contredit, par exemple, le moment où le policier aurait actionné la sirène et les gyrophares au cours de la poursuite.

Le récidiviste en matière de vitesse excessive saura la semaine prochaine si sa requête d’appel sera entendue. Si c’est le cas, il demandera une suspension de sa sentence.