Jonathan Marchessault a été pris par surprise

Le Québécois Jonathan Marchessault s’est rapidement fait à l’idée de porter les couleurs des Golden Knights de Las Vegas, même s’il ne comprend pas encore parfaitement pourquoi les Panthers de la Floride ne l’ont pas protégé au repêchage d’expansion.

«J’ai été surpris, a-t-il avoué, tel que cité par le réseau Sportsnet en marge d’un tournoi de golf tenu en Ontario plus tôt cette semaine. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas été protégé.»

Marchessault, qui a inscrit 30 buts avec les Panthers la saison dernière, ne croit pas nécessairement que le directeur général de la formation floridienne, Dale Tallon, a fait de mauvais choix.

«Si on regarde les gars qui ont été protégés, ce sont tous d’excellents joueurs de hockey, a-t-il indiqué. C’était une décision difficile, j’en suis sûr, pour les Panthers. Tu ne peux pas prendre ça personnel. C’est une question d’affaires. Les Panthers essaient d’avoir la meilleure équipe possible.»

Tallon fait partie des directeurs généraux ayant choisi de protéger quatre défenseurs : Aaron Ekblad, Alex Petrovic, Mark Pysyk et Keith Yandle. Ils ont aussi conservé les services du gardien James Reimer, de même que des attaquants Aleksander Barkov, Nick Bjugstad, Jonathan Huberdeau et Vincent Trocheck.

«J’ai tout essayé de donner tout ce que j’avais l’an dernier, a repris Marchessault. Tout le monde me demandait si j’allais être protégé ou pas. Je répondais que j’avais tout donné et je n’avais aucun regret.»

Prévenu à l'avance

Au moment où les Panthers ont dévoilé leur liste, l’agent de Marchessault a averti son client que les Golden Knights allaient probablement le sélectionner.

Le directeur général de la nouvelle équipe, George McPhee, a même pris soin d’appeler Marchessault une journée avant le repêchage pour lui dire qu’il allait le choisir.

Avec les Golden Knights, celui-ci croit maintenant pouvoir s’épanouir pleinement.

«Je veux avoir un plus grand rôle et je pense qu’ils sont prêts à me donner des responsabilités, a avancé l’attaquant de 26 ans. Je dois simplement répondre aux attentes.»

James Neal, Reilly Smith et David Perron font partie des autres attaquants qui risquent d’être fortement sollicités par le club de Vegas, tout comme le Russe Vadim Shipachev.