Jose Bautista sonne la charge

Jose Bautista a claqué sa 15e longue balle de la saison et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Tigers au compte de 7-2, vendredi soir, à Detroit, à l’occasion de leur premier duel après la pause du match des étoiles.

Le voltigeur a produit deux points dans la rencontre, ayant aussi poussé Kevin Pillar au marbre sur un ballon-sacrifice en cinquième manche. Pillar a terminé sa soirée de travail avec trois buts sur balles et deux points marqués.

De son côté, le receveur Russell Martin a obtenu un coup sûr en quatre présences dans le rectangle des frappeurs. Le Québécois, qui a produit un point en soutirant un but sur balles, affiche une moyenne au bâton de ,235 depuis le début du calendrier régulier.

Le joueur de troisième but Josh Donaldson a pour sa part permis à deux coéquipiers de croiser le marbre sur un simple au champ gauche en huitième.

Au monticule, Aaron Sanchez (1-2) a permis un point non mérité, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail.