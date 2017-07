La grande route gastronomique des bars de danseuses avec Giovanni Apollo: le gagnant!

Chers amis, «La grande route gastronomique des bars de danseuses» est bel et bien terminée...

On doit vous avouer que l’on est pas mal tristounets à l’idée de devoir recommencer à dîner avec notre ennuyante sandwich au jambon-moutarde.

On vous rappelle que Jordan et le chef Giovanni Apollo se sont rendus dans 4 bars de danseuses où il est possible de manger! C’est donc à La source du Sexe, au Solid Gold, aux Amazones et au bar Le Vegas de Longueuil que nos deux critiques culinaires ont essayé la spécialité maison de la place et ont décidé de remettre le premier prix culinaire coquin du Québec... le toton d’or !

L’établissement gagnant verra sa recette rendue accessible à tous les boys du Québec afin que ceux-ci puissent recevoir leurs chums avec LA recette coquine qui a séduit nos juges. (Et ça tombe bien, la voici ci-bas)

Qui gagne ? Il suffit de regarder la vidéo ci-dessous pour le savoir

Voici donc la remise du premier Toton d’Or du Québec!

Saumon façon «Le Végas»

Ingrédients :

- 5 à 6 branches de ciboulette

- 1 gousse d'ail - huile d'olive

- 2 pavés de saumon avec peau

- Beurre

- Sel, poivre

- Légumes de saison au choix

Étapes :

- Mélanger l’ail haché et la ciboulette ciselée avec un peu d’huile d’olive.

- Mettre de côté le mélange

- Mettre un peu de sel et poivre sur le saumon

- Dans une poêle à feu moyen avec un peu de beurre, saisir le saumon 5 minutes du côté chair et ensuite 5 minutes du côté peau.

- Retirer le saumon

- Déglacer la poêle avec le mélange d’ail, d’huile et de ciboulette.

- Placer les légumes dans l’assiette

- Déposer le saumon et badigeonner le déglaçage préalablement fait sur le dessus.

Recette de Guillaume Charbonneau, chef du Végas.

Vous avez raté la série? La voici!

