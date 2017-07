La nouvelle Honda Accord est presque parfaite

Honda vient tout juste de présenter la Accord 2018 et on la trouve déjà presque parfaite.

Le segment des berlines intermédiaires, qui comprend entre autres les Mazda6, Hyundai Sonata, Chevrolet Malibu, Toyota Camry de même que la Honda Accord, a perdu d’importantes parts de marché au profit des VUS au cours des dernières années.

Pour l’année 2018, Honda propose la 10e génération de la Accord et celle-ci présente une silhouette fastback absolument superbe.

Évidemment, tout ne peut pas être parfait. En effet, Honda élimine la Accord Coupé - snif! - et le moteur V6 - snif snif!

De série, elle sera animée par un 4-cylindres de 1,5 litre turbocompressé. Sa puissance et son couple se chiffrent à 192 chevaux-vapeur et autant de livres-pied de couple. Il peut être accouplé à une transmission CVT ou manuelle à 6 rapports. Quel soulagement de savoir que Honda ait conservé la boîte manuelle!

En option, on retrouve un autre 4-cylindres turbocompressé i-VTEC, mais cette fois, de 2,0 litres. Oui, il est basé sur le même moteur que celui de la Civic Type R . Il développe 252 chevaux-vapeur et 273 livres-pied. Une boîte automatique à 10 rapports et une manuelle à 6 rapports sont offertes.