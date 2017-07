La paix autour de la piscine

Jouer dans l’eau est l’un des plus grands plaisirs qui soit. Il importe toutefois de suivre des règles de base en sécurité.

Selon la législation québécoise, toute piscine hors-terre [EM1] dépassant 1,2 mètre en tout point par rapport au sol doit être entourée d’une enceinte, à moins qu’on y accède par une échelle munie d’une portière de sécurité, d’une plateforme ou d’une terrasse aménagée de façon à sécuriser l’accès à la piscine. Les piscines creusées ou semi-creusées doivent être entourées d’une enceinte et pourvues d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir. Le règlement s’applique aussi aux spas contenant plus des 2000 litres d’eau. La législation ne s’applique pas à une installation existant avant le 22 juillet 2010. Vérifiez les règlements de votre municipalité.

La sécurité en 10 points

Les appareils liés au fonctionnement de votre piscine hors-terre [EM2] doivent être placés à plus d’un mètre de celle-ci ou de l’enceinte pour empêcher un enfant d’y grimper et d’aller dans la piscine. Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne pas faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou de l’enceinte. La présence d’un adulte est obligatoire lorsqu’un enfant se baigne. Une formation en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire peut aider. Un gilet de sauvetage ou vêtement de flottaison est nécessaire pour les enfants de moins de trois ans ou qui ne savent pas nager. Inscrire vos enfants à des cours de natation et de sécurité aquatique est impératif. L’emploi d’une perche dont le manche est fabriqué dans une matière non conductrice, par exemple en fibre de verre, pour nettoyer votre piscine hors-terre [EM3] est à privilégier. Ainsi, vous serez protégé de tout risque d’électrification. S’abstenir d’installer votre piscine sous des fils électriques! Un système d’éclairage adéquat autour de votre piscine préviendra tout accident et facilitera un éventuel sauvetage. Vérifiez que ce système d’éclairage répond aux normes en vigueur. Un disjoncteur différentiel doit être installé sur la prise extérieure du mur de votre maison donnant sur la piscine. Plusieurs types d’accessoires de sécurité et de sauvetage en termes d’échelles, de clôtures ou de crochets existent. L’installation d’une clôture autour de la piscine, telle que la clôture protect-a-pool vendue chez le détaillant du réseau SIMA[EM4] , Piscines et Spas Parcos[EM5] , empêche les accessoires de sortir de la piscine et interdit son accès aux personnes non autorisées.

Une visite chez votre représentant de Piscines et Spas Parcos [EM6] vous permettra d’obtenir de judicieux conseils de sécurité et de mieux profiter de votre piscine[EM7] .