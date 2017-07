Le Jaguar E-Pace dévoilé de manière spectaculaire

Ce n’est pas tous les jours qu’un véhicule remporte un titre de record Guinness au même moment que son dévoilement. C’est pourtant le cas du nouveau Jaguar E-Pace.

Jaguar a orchestré un dévoilement on ne peut plus spectaculaire en faisant faire un tonneau pour le dévoilement du nouveau E-Pace. En étant propulsé 15 mètres dans les airs, le pilote Tery Grant qui se trouvait au volant a réalisé une rotation de 270 degrés. Durant le saut, il a ressenti une force de 5,5 G.

Ce nouveau E-Pace bonifie l’offre des VUS chez Jaguar en se positionnant sous le F-Pace duquel il est fortement inspiré.

Dans la nomenclature des automobiles, la lettre E est de plus en plus associée à des véhicules électriques, ou du moins verts. Pensons à la Volkswagen e-Golf ou à la Audi A3 e-tron. Dans le cas du E-Pace, le E n’a rien à voir avec l’électricité.

Un seul moteur est offert, soit le 4-cylindres de 2,0 L turbocompressé. Selon la version choisie, la puissance et le couple varient : 246 chevaux-vapeur et 269 livres-pied pour la version de base et 296 chevaux-vapeur et 295 livres-pied pour la version R-Dynamic. La transmission automatique compte 9 rapports. Le système à 4 roues motrices équipe de série le nouveau E-Pace.

À l’intérieur, on retrouve un système d’infodivertissement jumelé à un écran tactile de 25 centimètres.